Белгород, 27 декабря, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Трое мирных жителей 27 декабря получили ранения в результате удара украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Атакам дронов ВСУ подверглись Шебекино, а также Белгородский и Волоконовский районы.

В Волоконовском районе два БПЛА-камикадзе нанесли удары по селу Борисовка.

«В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Валуйскую больницу. Второй дрон сдетонировал в административном здании в Борисовке. Дом получил значительные повреждения.

Ещё один украинский беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю в Шебекино. Минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, предплечья и ноги получил водитель. Его автомобиль полностью сгорел. Несмотря на ранения, мужчина самостоятельно добрался до больницы.

Кроме того, FPV-дрон нанёс удар по частному дому в селе Новая Таволжанка, сообщил губернатор.

В Белгородском районе в посёлке Малиновка в результате прилёта боеприпаса также пострадал дом. В селе Грузское на территории сельхозпредприятия от удара БПЛА пострадал автобус.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря в Белгородской области в результате атаки украинских дронов на посёлок Разумное пострадали три человека — женщина с ушибом руки, восьмилетний мальчик и его мать. Ребёнок получил ушибы и ссадины, женщина — осколочные ранения спины и ноги.

Ранее в этот же день в Белгородской области в результате атаки БПЛА ранение в ногу получил боец самообороны. Украинская армия нанесла удар по движущемуся автомобилю, в котором ехал мужчина.