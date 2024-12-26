Белгород, 26 декабря, 2024, 23:53 — ИА Регнум. До трёх человек возросло количество пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на посёлок Разумное Белгородской области. Об этом 26 декабря сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Количество раненых увеличилось до трёх. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал глава региона.

Также при атаке беспилотника ВСУ ранения получили ребёнок восьми лет и его мать. Мальчика с ушибами и ссадинами доставили в детскую областную клиническую больницу, женщина с осколочными ранениями спины и ноги находится в городской больнице №2 г. Белгорода.

Гладков уточнил, что в таунхаусе, который атаковали ВСУ, загорелась кровля. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Зафиксированы повреждения в соседнем таунхаусе — здесь выбиты окна и повреждена дверь. Кроме того, осколками посекло легковой автомобиль, припаркованный вблизи места удара БПЛА.

Губернатор добавил, что все службы продолжают свою работу на месте, информация о последствиях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что беспилотники ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области, при первом ударе ранен боец самообороны. Мужчина получил серьёзное ранение, а у транспортного средства оказались повреждены кузов, остекление, кабина и крыша. При втором ударе по селу Муром Шебекинского округа автомобиль был полностью уничтожен. Водитель не пострадал, так как успел среагировать и вовремя выбраться из машины.

В ночь на 26 декабря шесть сёл в Грайворонском округе Белгородской области остались без электричества в результате атаки украинских беспилотников.