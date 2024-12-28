Москва, 28 декабря, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Гражданам Дании следует присмотреть за своим премьер-министром Метте Фредериксен, чтобы она не повторила судьбу покончившего с собой американского министра Джеймса Форрестола, который был одержим «русской угрозой». Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами на три дня — на случай «нападения русских». Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня её спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет. В Швеции уже лет 10 ждут «нападения на Гётеборг» — всё никак не дождутся», — написал Пушков в Telegram-канале.

Он порекомендовал гражданам Дании «присмотреть» за премьер-министром, напомнив о случае с министром США Джеймсом Форрестолом, который страдал от паранойи, повторяя фразу «Русские идут!».

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Фредериксен сообщила, что запаслась консервами, чтобы прожить три дня в случае якобы возможной атаки со стороны России, пояснив это рекомендацией датского агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

12 декабря власти Германии призвали жителей подготовиться к блэкаутам, а также запастись едой и водой из-за возможных гибридных атак. Отмечается, что каждому домохозяйству следует подготовиться так, чтобы оно могло автономно просуществовать три дня.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что Москва никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Так, президент Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.