Берлин, 12 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Власти Германии призывают жителей подготовиться к блэкаутам, а также запастись едой и водой из-за возможных гибридных атак. Об этом 12 декабря заявил замглавы федерального ведомства гражданской обороны ФРГ Рене Функ.

TASS/IMAGO/Michael Bihlmayer

«Готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии <…> Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», — процитировало его издание T-Online.

По его мнению, каждому домохозяйству следует подготовиться так, чтобы оно могло автономно просуществовать три дня. Шансы, что чрезвычайные ситуации произойдут, маловероятны, но не исключены, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре немецкая газета FAZ сообщила, что армия Германии планирует начать готовить гражданский персонал предприятий к действиям на случай вероятной войны с Россией. Так, была дана рекомендация объяснить работникам, что возможны диверсии, кибератаки и шпионаж. По информации издания, уже разработан оперативный план на случай конфликта.

В июне газета Bild сообщила, что власти Германии разработали «Рамочную директиву по общей обороне», где предписаны действия, если начнётся война с Россией. В документе говорится, что жителям в случае войны нужно рассчитывать на себя, прятаться при воздушной тревоге в станциях метро, подвалах и подземных парковках.

Президент РФ Владимир Путин назвал бредом предположения, что Россия планирует воевать со странами НАТО. Он указал на то, что у Москвы нет территориальных претензий к ним, также для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.