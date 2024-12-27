Копенгаген, 27 декабря, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен запаслась консервами, чтобы прожить три дня в случае якобы возможной атаки со стороны России. Об этом она заявила в интервью радио DR 27 декабря.

Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Global Look Press Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

«Я следую рекомендациям властей и считаю, что датчане должны поступать так же… иметь при себе воду, старомодное радио и батарейки к нему, а также, например, скумбрию в томате или другие «вкусные» консервы», — отметила она, ссылаясь на рекомендации датского агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, которые все граждане получили по электронной почте в начале года.

Издание также подчеркнуло, что 66% датчан при этом не стали следовать подобным советам.

В своем интервью Фредериксен также добавила, что зависимость Европы от российского ископаемого топлива дорого обошлась странам Запада. Она назвала это одной из угроз безопасности наравне с зависимостью от технологий Китая и возможными гибридными и кибер-атаками на страну.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря власти Германии призвали жителей подготовиться к блэк-аутам, а также запастись едой и водой из-за возможных гибридных атак. Отмечается, что каждому домохозяйству следует подготовиться так, чтобы оно могло автономно просуществовать три дня.

24 ноября британская газета The Guardian сообщила, что в Финляндии порядка 75 женщин приняли участие в курсах начальной военной подготовки на случай якобы возможного противостояния с Россией. Отмечается, что группа женщин в возрасте от 18 до 70 лет отправилась на лесную военную базу, чтобы научиться выживать в дикой природе при минусовой температуре, жить без электричества, разводить и тушить костры, готовить еду на открытом воздухе, стрелять и строить туалет.