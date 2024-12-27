Анапа, Краснодарский край, 28 декабря, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Разлив мазута с последующим загрязнением акватории Чёрного моря у побережья Краснодарского края после ЧП с танкерами у Керченского пролива привёл к гибели дельфинов. Об этом 27 декабря сообщается в Telegram-канале Росрыболовства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населённые пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — отмечается в заявлении Росрыболовства.

Количество погибших млекопитающих и птиц не уточняется. Отмечается, что в работах по ликвидации последствий разлива мазута принимают участие сотрудники МЧС и волонтёры.

Кроме того, содействие в очистке береговых территорий оказывает Керченский государственный морской технологический университет.

В Росрыболовстве добавили, что граждане, у которых есть возможность помочь в ликвидации последствий ЧП, могут присоединиться к работам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодарском крае 25 декабря объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива нефтепродуктов в связи с крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе. Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что работа по ликвидации последствий разлива продолжается, и пока она выполнена только на 15%.

В Керченском проливе 15 декабря в условиях шторма потерпели крушение два танкера, одному из которых оторвало носовую часть, а второй сел на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег Чёрного моря от разлива мазута. Работами по устранению загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и «Народного фронта».

В Краснодарский край 26 декабря прибыла установка для откачки мазута и других нефтепродуктов из затонувших танкеров. Вместе с ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала.