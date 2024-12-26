Краснодар, 26 декабря, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Установка для откачки мазута и иных нефтепродуктов из затонувших танкеров прибыла в Краснодарский край. Об этом 26 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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«На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала», — уточнили в штабе.

Уточняется, что сейчас идёт разгрузка четырёх контейнеров и подготовка оборудования к испытаниям на берегу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодарском крае 26 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута. Решение ввести режим ЧС федерального значения приняла правительственная комиссия под председательством главы МЧС Александра Куренкова по итогам оперативного совещания в зоне ликвидации разлива нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера, в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий ЧП. В Анапе начал работать единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. В очистке побережья активно участвуют волонтёры.

В Темрюкском районе и Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне, 25 декабря, на Кубани ввели режим ЧС краевого значения, так как мазут со дна Чёрного моря продолжает выбрасывать на пляжи.