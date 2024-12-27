Москва, 27 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европе не может быть прощения после отказа норвежцев спасти тонущих российских моряков с судна Ursa Major.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дмитрий Медведев

Политик вспомнил высказывание Кондолизы Райс, занимавшей пост помощника президента США по нацбезопасности в годы вторжения в Ирак. Тогда, комментируя ситуацию, она произнесла: «Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию».

Медведев предложил применить фразу к текущей мировой ситуации, заменив лишь упомянутые страны. По его словам, простить можно слабые страны, поддавшиеся давлению англосаксов и принимавшие пассивное участие в антироссийской политике. Игнорировать, по мнению зампреда, стоит США, дружба с которыми в ближайшие 100 лет вряд ли будет возможна, а прямой конфликт лишь приведёт к прямой ядерной войне. Наказать же нужно Европу, уверен Медведев.

«Нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — написал он в Telegram-канале.

В качестве оснований Медведев перечислил срыв Стамбульских договорённостей, неудачную санкционную политику, ударившею по самим европейцам, и недавний отказ норвежского судна спасти российских моряков, который «нельзя прощать».

Политик подчеркнул, что Европу стоит наказать с помощью политических, экономических и доступных гибридных средств.

Как сообщало ИА Регнум, российское судно Ursa Major 24 декабря затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении судна. На спасение экипажа судна отправился военный российский корабль. Моряки сообщили, что судно везло пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

27 декабря группа компаний «Оборонлогистика» сообщила, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось спасать российских моряков, сославшись на некий запрет. В результате 14 человек из шлюпки забрали испанцы с судна Salvamar Drago. Двое пропали без вести.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что отказ моряков из Норвегии принять на борт российский экипаж может быть рассмотрен в международном суде. По его словам, норвежцы, отказав в помощи, не только нарушили международную конвенцию, но и пренебрегли общечеловеческими нормами и правилами.