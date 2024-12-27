Москва, 27 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Отказ норвежских моряков принять на борт российский экипаж Ursa Major может быть рассмотрен в международном суде. Об этом 27 декабря заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Кадр из видео

Ранее группа компаний «Оборонлогистика» сообщила, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось спасать российских моряков, сославшись на некий запрет. В результате 14 человек из шлюпки забрали испанцы с судна Salvamar Drago. Двое пропали без вести.

«Это надо документировать и подавать на них в международный суд, как минимум на капитана и судовладельца», — процитировало Картаполова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что норвежцы, отказав в помощи экипажу, не только нарушили международную конвенцию, но и пренебрегли общечеловеческими нормами и правилами. Картаполов назвал случай вопиющим, но соответствующим заданным Западом бесчеловечным, хамским нарративам.

Как сообщало ИА Регнум, российское судно Ursa Major 24 декабря затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении судна. На спасение экипажа судна отправился военный российский корабль. Моряки сообщили, что судно везло пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

Пресс-служба «Оборонлогистики» на следующий день заявила, что причиной крушения сухогруза стал теракт. 26 декабря на борту потерпевшего крушение борта была обнаружена пробоина 50 на 50 см после трёх раздавшихся взрывов.

Спустя день зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя прощать отказ Норвегии спасти российских моряков.