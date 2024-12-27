Москва, 27 декабря, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Испанские моряки с судна Salvamar Drago спасли экипаж тонувшего в Средиземном море российского сухогруза Ursa Major, после того как судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось взять на борт моряков из РФ. Об этом 27 декабря рассказали в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», являющейся владельцем Ursa Major.

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«Через некоторое время [к Ursa Major] подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещён в местной гостинице», — заявил представитель компании, слова которого привело «РИА Новости».

Он уточнил, что поблизости от тонущего российского сухогруза также шло судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3, которое не пустило к себе на борт российских моряков из спасательной шлюпки, сославшись на некий запрет.

Как сообщало ИА Регнум, российское судно Ursa Major 24 декабря затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении судна.

На спасение экипажа судна отправился корабль военно-морского флота России. Была обнаружена шлюпка с 14 моряками с Ursa Major, сообщившими, что судно везло пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник указал ряд подозрительных совпадений при взрыве на российском судне в Средиземном море. Он уточнил, что это произошло на значительном отдалении от берега и на большой глубине, именно в машинном отделении, где нет водонепроницаемых переборок. По словам эксперта, одной из версий крушения судна может быть теракт.

Позднее, 26 декабря, на борту затонувшего Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 см после трёх раздавшихся взрывов. Пресс-служба транспортной компании «Оборонлогистика» за день до этого заявила, что причиной крушения сухогруза стал теракт.