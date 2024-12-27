Белград, 27 декабря, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Европейские страны теряют свой вес в мире. Об этом 27 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

«Мы ежедневно слышим, что Украина обязательно должна победить. Но так ли поступает и Европа? Нет. Так что нужен более рациональный подход, чтобы положить конец кровопролитию. Европа вообще теряет вес в мире», — отметил он.

Вучич подчеркнул, что на этом фоне Азия и Африка набирают политическую силу.

Сербский лидер также добавил, что поддерживает инициативу по рождественскому перемирию на Украине. Однако он отметил, что полноценное урегулирование конфликта наступит только тогда, когда начнутся переговоры между ключевыми глобальными игроками.

«Была идея о прекращении огня в период с 23 декабря по 8 января 2025 года, то есть в дни христианского и православного Рождества. После 15 дней мира возобновить боевые действия было бы очень трудно. Но я не уверен, что какая-либо из сторон к этому готова», — заявил Вучич.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что украинский политик отверг эту идею.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 декабря заявила, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».

При этом президент России Владимир Путин поддержал шаги правительства Венгрии по посредничеству в установлении перемирия, а также по обмену пленными.

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 15 декабря заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть предложение, выдвинутое Орбаном.