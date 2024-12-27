Москва, 27 декабря, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Московский городской суд осудил на 15 лет лишения свободы гражданина США Евгения (Джина) Спектора за сбор для Пентагона данных для создания системы генетического скрининга россиян. Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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Отмечается, что ранее Мосгорсуд признал гражданина США виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

«Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Спектор был арестован по уголовному делу о шпионаже в августе 2023 года. Мужчина родился и вырос в Ленинграде, однако затем переехал в США и получил американское гражданство. Он являлся членом руководства компании «Медполимерпром», специализировавшейся на лекарствах от онкозаболеваний.

В феврале 2020 года Спектора арестовали по обвинению в посредничестве при передаче взятки в 2015–2016 годах Анастасии Алексеевой, работавшей в тот период помощницей Аркадия Дворковича, занимавшего в то время пост вице-премьера РФ. Таким образом следователи расценили оплату путёвок в Таиланд и Доминикану на общую сумму 4 млн рублей.