Москва, 17 августа, 2023, 22:26 — ИА Регнум. В Москве арестован уроженец России, гражданин США Джин (Евгений) Спектор по обвинению о шпионаже, соответствующее решение принято Лефортовским судом.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из-за секретности других подробностей в суде не раскрыли. По статье о шпионаже иностранцу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Известно, что родился и вырос Спектор в Ленинграде. Позже он переехал в США и получил американское гражданство. Спектор являлся председателем совета директоров ГК «Медполимерпром». Компания специализировалась на лекарствах от онкозаболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, в 2015–2016 годах американский гражданин Джин Спектор выступил посредником при передаче взятки на общую сумму более 4 млн рублей Анастасии Алексеевой, работавшей в тот период помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича.

Предполагается, что взятки были получены в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминикану. Арестовали Спектора в феврале 2020 года. Приговором суда ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.