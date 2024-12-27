Россия всегда отвечает зеркально на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 26 декабря. В пример российский лидер привел испытание в боевых условиях системы «Орешник» в Днепропетровске после того, как ВСУ нанесли поражение дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия не спешит применять это новейшее и очень мощное оружие, поскольку предназначено оно для решения определённых системных задач. Обсуждением этого и других заявлений главы государства по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета ознаменован новый, 1037-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум

Удар новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» ВС России нанесли 21 ноября 2024 года. О том, что в стране запущено серийное производство новейшей системы, Владимир Путин оповестил, в том числе, в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

По его словам, целью «Орешника», который способен поразить высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, могут стать военная инфраструктура, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.