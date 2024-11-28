Астана, 28 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Центры принятия решений в Киеве могут стать целью российского гиперзвукового комплекса «Орешник». Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

По словам главы государства, в данный момент Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для нанесения ударов этим оружием на контролируемой Украиной территории.

«Целью могут стать военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — заявил он на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Президент РФ отметил, что серийное производство ракетных комплексов «Орешник» уже началось, добавив, что Москва будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных целей и создаваемых угроз для России.

Путин рассказал, что при массированном применении «Орешника» мощь новой ракеты будет сопоставима с применением ядерного оружия.

«По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — уточнил он.

Вместе с тем Путин отметил, что «Орешник» не является оружием массового поражения, так как это высокоточная ракета и она не несёт ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после применения.

Также глава государства по просьбам коллег по ОДКБ раскрыл детали того, как действует новая ракета. По словам президента РФ, десятки боевых блоков «Орешника» атакуют цель со скоростью 10 махов (около трёх километров в секунду), а температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов.

«Всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что Запад всё ещё не понял, с чем столкнулся после удара ракетой «Орешник». Он назвал новый российский ракетный комплекс «шахом и матом» для США, так как этим оружием можно уничтожить американские авианосцы за несколько минут.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что использование Россией ракеты «Орешник» стало чётким сигналом Западу. Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства, в том числе США и другие членов НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.

Ранее в этот же день президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать ракетный комплекс «Орешник». По его словам, эти ракеты создали за короткий срок, а такие материалы позволят создать ещё более продвинутое оружие.