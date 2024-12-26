Москва, 26 декабря, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Более 40% детей иностранцев, обучающихся в российских школах, настолько плохо знают русский язык, что не могут освоить образовательную программу. Об этом 26 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

Он уточнил, что в российских образовательных организациях учатся более 200 тыс. детей иностранных граждан.

«К сожалению, у значительной части — более 40% — уровень владения русским языком является недостаточным для освоения образовательных программ, причем начального освоения», — заявил Медведев.

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