Москва, 19 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Школы не обязаны обучать детей, не знающих русский язык. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Госдумой принят закон по поводу того, что у школ есть право не принимать детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом это понятно. Как можно чему-то учить ребёнка, который не владеет языком?» — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что в таком случае придётся отдельно обеспечивать этих детей преподавателями русского языка и тогда становится неясно, кто это будет финансировать. Президент отметил, что не должны ущемляться интересы ни приезжих, ни местного населения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936460" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин поддержал закон против приёма в школы детей

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Госдума в третьем, финальном чтении приняла закон о запрете на зачисление в школы детей иностранцев без знания русского языка. Документ предусматривает обязательное тестирование для детей перед зачислением в школы. Он вступит силу с 1 января 2025 года.

9 декабря Путин также подчеркнул, что ситуация с миграцией в РФ должна быть комфортной для россиян. Путин уточнил, что приезжие должны знать язык страны, в которой они намерены жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.