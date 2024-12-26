Москва, 26 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Агентам украинских спецслужб, планировавшим покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, помогал его водитель. Об этом 26 декабря сообщила Федеральная служба безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации ведомства, водитель военнослужащего является тестем одного из злоумышленников. Он должен был помочь им в совершении теракта, сообщил телеканал «Россия 24».

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — рассказал один задержанный украинский агент.

Следователи выяснили, что взрывное устройство, которое планировали установить на автомобиль сотрудника Минобороны РФ, должны были активировать с территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря ФСБ сообщило о задержании четырёх российских граждан, которые по заданию украинских спецслужб готовили серию терактов. Они планировали убить ряд высокопоставленных военных Министерства обороны России.

Для покушения одного из российских военнослужащих планировали использовать бомбу, замаскированную под подарок. Взрывчатку для ней в Россию прислали вместе с бытовой техникой, инструментами и запчастями для автомобилей.

Одного из задержанных инструктировала его жена. Опубликована аудиозапись, как женщина рассказывает про оплату и покупку билетов, когда он сделает «что положено». Злоумышленнику обещали помочь выехать в одну из стран ЕС.