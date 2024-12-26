Жуковский, Московская область, 26 декабря, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Специальный самолёт Ил-76 МЧС России с выжившими в авиакатастрофе у Актау россиянами на борту прибыл в подмосковный Жуковский. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Минздрав России

«На борту — девять пострадавших россиян, включая ребёнка», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По предварительным данным, 38 человек погибли и 29 — выжили.

Согласно спискам, в самолёте находились 16 россиян, девять из которых были госпитализированы. Все члены экипажа разбившегося борта являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. В числе возможных причин крушения лайнера назвали столкновение со стаей птиц и взрыв баллона на его борту.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате авиакатастрофы. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что выжившие при падении лайнера россиянка и её 11-летняя дочь находятся в тяжёлом состоянии.

В Казахстане начали расследование падения пассажирского самолёта. По словам главного транспортного прокурора республики Тимура Сулейменова, на месте падения самолёта удалось найти бортовой самописец. В Азербайджане 26 декабря настал день траура, который объявили после гибели людей при крушении пассажирского самолёта у города Актау в Казахстане.