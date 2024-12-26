Москва, 26 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Не стоит выстраивать гипотезы о причинах крушения пассажирского самолёта в Актау, не дождавшись выводов следствия. Об этом 26 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, следствие уже ведётся, и любой подобный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями.

«И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. Девять из них — россияне, также в числе выживших трое членов экипажа. 26 декабря спецборт Ил-76 МЧС России с выжившими в авиакатастрофе россиянами на борту прибыл в подмосковный Жуковский.

В Казахстане начали расследование падения пассажирского самолёта. На месте падения самолёта удалось найти бортовой самописец. В Азербайджане 26 декабря настал день траура, который объявили после гибели людей при крушении лайнера.