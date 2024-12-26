Москва, 26 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Франция неоднократно по закрытым каналам предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 26 декабря на пресс-конференции с российскими и зарубежными журналистами.

Laurie Dieffembac/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что предложение Франции было нарушением принципа «ни слова об Украине без Украины», который по-прежнему лоббируется странами Запада.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что президент Франции Эммануэль Макрон является активным сторонником размещения так называемых миротворческих сил из стран Европы на Украине. Отмечалось, что для этих целей он намеревался направить до 100 тыс. военных в зону проведения специальной военной операции.

Кроме того, в четверг Лавров заявил, что перемирие на Украине сейчас — это путь в никуда, России нужны надёжные юридические договорённости, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности РФ. Министр отметил, что в будущих договорённостях по урегулированию вооружённого конфликта на Украине должен быть закреплен международно-правовой механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявлял, что предварительные условия для переговоров с Киевом Москве не требуются. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, подчеркнул глава государства и добавил, что в Стамбуле в июле 2022 года были достигнуты договорённости с украинской стороной, но под влиянием бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона Киев отказался от них.