Вашингтон, 24 декабря, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон является активным сторонником размещения так называемых миротворческих сил из стран Европы на Украине. В общей сложности планируется направить для этих целей до 100 тыс. военных. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

Robert Ghement/EPA/ТАСС

Отмечается, что идея Макрона состоит в том, чтобы коалиция страны Европы направила на Украину свои сухопутные войска на постоянной основе.

«Для этого потребуется минимум пять бригад — примерно от 25 до 30 тыс. военнослужащих. Общая численность сил может составить от 75 до 90 тыс. военнослужащих», — говорится в опубликованном 20 декабря материале.

По словам автора публикации, не все европейские страны поддерживают инициативу президента Франции. Противниками этого замысла, в частности, являются Польша и Германия.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» 14 декабря написало, что Макрон намерен вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза вопрос о размещении миротворцев на территории Украины в случае мирного соглашения с Россией. При этом уточнялось, что тема миротворцев пока ещё «сырая» и является пока только «совокупностью идей».

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 16 декабря заявила, что страны — участницы объединения не обсуждают отправку миротворцев на Украину. По её словам, для этого вначале необходимо достигнуть мирного соглашения с Россией.

Служба внешней разведки 29 ноября сообщила, что Запад намерен ввести миротворцев на территорию Украины, чтобы фактически поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий. Он уточнил, что вопрос о размещении на территории Украины европейских войск может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.