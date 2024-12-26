Москва, 26 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Перемирие на Украине сейчас — это путь в никуда, России нужны надёжные юридические договорённости, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности РФ. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров 26 декабря на пресс-конференции с российскими и зарубежными журналистами.

Министр отметил, что в будущих договорённостях по урегулированию вооружённого конфликта на Украине должен быть закреплен международно-правовой механизм невозможности их нарушения.

«Нас не может устроить пустой разговор. Пока всё, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее», — заявил он.

Лавров также добавил, что Россия не выдвигает новых условий насчёт мирных переговоров по Украине, так как это требования исполнить существующие условия.

Как ранее передавало ИА Регнум, 25 декабря Лавров заявил, что урегулирование на Украине не будет лёгким. Министр уточнил, что такие договорённости должны учитывать интересы России, а также законные интересы всех других государств.

Советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко 23 декабря заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежными. Он добавил, что Киеву стоит готовиться к варианту, далёкому от Минских соглашений или стамбульских договорённостей.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 11 декабря также отметил, что Киев может согласиться на переговоры с Россией, но не на её условиях и это якобы будут обсуждения, касающиеся заморозки конфликта. Вместе с тем он призвал западные страны усилить давление на Россию, чтобы «обеспечить» киевскому режиму достижение его интересов.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявлял, что предварительные условия для переговоров с Киевом Москве не требуются. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, подчеркнул глава государства и добавил, что в Стамбуле в июле 2022 года были достигнуты договорённости с украинской стороной, но под влиянием бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона Киев отказался от них.