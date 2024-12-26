Москва, 26 декабря, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по видеосвязи примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 26 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Roman Naumov/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Представитель Кремля рассказал, что президент РФ Владимир Путин 26 декабря продолжит работать в Ленинградской области, где состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Лидеры стран — участниц организации вновь соберутся в Игоре, и в начале пройдёт заседание в узком составе, а затем — в расширенном формате, уточнил Песков.

«На узком составе открытыми для прессы будут вступительное слово президента Путина и затем слова премьер-министра Армении Пашиняна, который будет принимать участие посредством видеоконференцсвязи», — сообщил он на брифинге.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что заседание в расширенном составе должно пройти полностью в открытом режиме, и по его итогам должны быть подписаны документы.

«Повестка дня весьма насыщенная, это уже официальный саммит, рабочий саммит, вопросов на повестке дня ЕАЭС много. По завершении расширенного состава главы делегаций продолжат своё общение за рабочим обедом», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на COVID-19. По словам армянского премьера, из-за этого он 23 и 24 декабря самоизолировался и работал в своей резиденции.

Позднее в этот же день Пашинян отметил, что тест на коронавирус вновь показал положительный результат. Глава правительства Армении уточнил, что продолжит свою работу, однако будет её делать с ограничениями.