Ереван, 25 декабря, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщил 25 декабря сам премьер в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Как уточнил Пашинян, 23 декабря у него был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«23 и 24 декабря я самоизолировался и работал в резиденции. 25 декабря мой диагноз уже был отрицательным и я вернулся к своей обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге», — пояснил Пашинян на своей странице в соцсети.

Премьер Армении отметил, что до конца дня он примет окончательное решение относительно своего участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин заявил о проведении неформального саммита лидеров СНГ перед Новым годом в Санкт-Петербурге. Многосторонняя программа ожидается в основном 25 и 26 декабря. В 2024 году председательствует Россия, в следующем году эстафетная палочка перейдёт к Таджикистану. 25 декабря Путин подведёт итоги российского председательства в СНГ, после этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для лидеров государств неформальный саммит СНГ является хорошей возможностью провести двухсторонние контакты и сверить часы.