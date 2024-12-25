Ереван, 25 декабря, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным. Об этом он написал в среду, 25 декабря, в своём Telegram-канале.

ТАСС/ EPA/EVGENIA NOVOZHENINA /

«Мой тест на коронавирус снова положительный», — сообщил он.

Премьер отметил, что продолжит работу, но с ограничениями.

Пашинян сообщал, что сдал тест на коронавирусную инфекцию, оказавшийся положительным, 23 декабря. По этой причине он отказался от участия в неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Также он заявил, что сдаст ещё один тест, по итогам которого примет решение относительно своего участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин заявил о проведении неформального саммита лидеров СНГ перед Новым годом в Санкт-Петербурге. Многосторонняя программа ожидается в основном 25 и 26 декабря. В 2024 году председательствует Россия, в следующем году эстафетная палочка перейдёт к Таджикистану. 25 декабря Путин подведёт итоги российского председательства в СНГ, после этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.