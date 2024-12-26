Вашингтон, 26 декабря, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена возмутил массированный удар ВС России, нанесённый 25 декабря по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны.

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«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — приводится заявление американского лидера в материале The Hill.

Хозяин Белого дома также заявил, что Соединённые Штаты и международное сообщество должны поддержать киевский режим, пока он не одержит победу в противостоянии России.

Утром 25 декабря на Украине прогремело несколько взрывов, кроме того, на территории страны была объявлена воздушная тревога. В частности, взрывы раздались в Харькове, Кривом Роге, Кременчуге и Днепропетровске. Украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что после серии взрывов некоторые энергетические объекты страны получили повреждения.

Позднее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками нанесли массированный удар по критический важным энергообъектам Украины, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Все объекты были поражены, цель удара достигнута.