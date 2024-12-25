Харьков, Украина, 25 декабря, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В городе Харькове прогремели взрывы. Об этом 25 декабря сообщили украинские издания «Зеркало недели» и «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации последнего, на территории города произошло не менее семи сильных взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил баллистическую опасность. По информации украинского издания «Страна. ua», взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге и Днепропетровске.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас на всей контролируемой Киевом территории объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 декабря в Кривом Роге прогремела серия взрывов. На тот момент на территории всей Днепропетровской области прозвучали сирены воздушной тревоги.

Утром 24 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области в то время действовала воздушная тревога.