Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске
Харьков, Украина, 25 декабря, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В городе Харькове прогремели взрывы. Об этом 25 декабря сообщили украинские издания «Зеркало недели» и «РБК-Украина».
По информации последнего, на территории города произошло не менее семи сильных взрывов.
Мэр Харькова Игорь Терехов объявил баллистическую опасность. По информации украинского издания «Страна. ua», взрывы также прогремели в Кривом Роге, Кременчуге и Днепропетровске.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас на всей контролируемой Киевом территории объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 декабря в Кривом Роге прогремела серия взрывов. На тот момент на территории всей Днепропетровской области прозвучали сирены воздушной тревоги.
Утром 24 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области в то время действовала воздушная тревога.