Киев, 25 декабря, 2024, 09:32 — ИА Регнум. После взрывов, прогремевших в нескольких областях и городах Украины, некоторые энергетические объекты страны получили повреждения. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы», — отмечается в сообщении, опубликованном на странице главы минэнерго Украины в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, энергетики приступят к восстановлению объектов, как только это позволит сделать ситуация с безопасностью.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря на Украине прогремело несколько взрывов, кроме того, на территории страны была объявлена воздушная тревога. В частности, взрывы раздались в Харькове, Кривом Роге, Кременчуге и Днепропетровске.

В настоящее время Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию. При этом в ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские силы точечно наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и используемым в военных целях объектам.