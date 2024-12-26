Москва, 26 декабря, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Российский расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожил украинский беспилотник в Курской области. Об этом 26 декабря проинформировали в Министерстве обороны России.

Минобороны России

«Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие проводят мероприятия по обнаружению воздушных целей и с ювелирной точностью поражают БПЛА противника. После выполнения задачи зенитчики немедленно покидают позицию», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что расчёты ЗРК ракетного полка группировки войск «Север» на ежедневной основе обеспечивают в приграничных районах Курской области щит от угроз ВСУ с воздуха.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны доложили, что расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВС России уничтожили опорные пункты и пехоту украинских военных в приграничье Курской области.

25 декабря ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 230 военных и два танка в приграничных районах Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 43 740 военнослужащих, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортёров, 1318 боевых бронированных машин, 1182 автомобиля и другую технику.