Курск, 25 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли более 230 боевиков и два танка в приграничных районах Курской области. Об этом 25 декабря сообщили в Минобороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — заявили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Север» отразили семь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 43 740 военнослужащих, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортёров, 1318 боевых бронированных машин, 1182 автомобиля и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВС России уничтожили опорные пункты и пехоту украинских военных в приграничье Курской области. По словам военных, самой крупной целью, которую поразил расчёт, было скопление живой силы до 50 человек и бронетехника ВСУ.

Расчёт беспилотников крымских десантников 18 декабря подбил американский танк Abrams у Новоивановки в Курской области. Для уничтожения боевой машины противника российские военные использовали два FPV-дрона, управляемых через оптоволоконные провода, на которые не может воздействовать система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).