Москва, 25 декабря, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВС России уничтожили опорные пункты и пехоту украинских военных в приграничье Курской области. Об этом 25 декабря проинформировали в Министерстве обороны России.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

«Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с этим министерство показало рассказ командира реактивно-артиллерийской батареи с позывным Зенит. По словам бойца, российские военные продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность.

«Вызвали стрельбу по двум целям. Первой целью был взводный опорный пункт противника — цель подавлена. Вторая цель — скопление живой силы противника, цель также была подавлена. Работали с одной огневой позиции, одной боевой машиной. Это показало уровень профессионализма и оперативности», — отметил Зенит.

По словам военного, самой крупной целью, которую поразил расчёт, было скопление живой силы до 50 человек и бронетехника ВСУ.

Вместе с этим в Минобороны добавили, что расчёты системы «Град» наносят точные удары во взаимодействии с разведгруппами и БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря Минобороны сообщило, что украинские формирования за сутки потеряли более 200 бойцов и бронетранспортёр в приграничных районах Курской области. Отмечалось, что в общей сложности за время вторжения в приграничье Курской области украинская армия лишилась свыше 43 510 военных, 253 танков, 194 боевых машин пехоты, 136 БТР, 1316 боевых бронированных машин, 1179 автомобилей, 324 артиллерийских орудий и множества другой военной техники.

21 декабря Минобороны доложило, что подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение сразу 14 подразделениям украинской армии в курском приграничье. Боестолкновения произошли у населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька.