Хельсинки, 26 декабря, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Власти Финляндии при необходимости способны за неделю организовать мобилизацию 280 тыс. военных. С таким утверждением выступил президент страны Александр Стубб, слова которого приводит британская газета Independent.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Стубб

По словам финского лидера, 280 тыс. военнослужащих могут быть призваны в рамках гипотетической мобилизации и «вооружены до зубов» за неделю. Вместе с этим газета отмечает, что с 2022 года руководство Финляндии увеличило почти на 0,9% ВВП ежегодные расходы на оборону.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти страны подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.

В декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.