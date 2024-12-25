Астана, 25 декабря, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Выживший в крушении пассажирского самолёта в казахстанском Актау 36-летний россиянин Заур Мамедов сразу после авиакатастрофы 25 декабря записал своей девушке аудиосообщение.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Джамиля, не переживай, наш самолёт упал, разбился. Жив я! В Казахстане где-то», — опубликовало его слова издание KP.RU.

Он также рассказал, что катастрофа произошла примерно через два часа после вылета.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря в Актау разбился самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. После падения на его борту вспыхнул пожар. Мамедов на нём возвращался из Баку после похорон отца.

По последней информации, в катастрофе погибли 38 человек. Их тела сильно обгорели, для идентификации жертв проведут необходимы экспертизы. Госпитализировали после крушения 29 человек, в том числе девять россиян. Также травмы получили 15 граждан Азербайджана и три гражданина Киргизии. Гражданство ещё двоих пострадавших устанавливают.

В аэропорту Актау приземлился спецборт Ил-76, оправленный МЧС РФ. На нём прибыли медики. Самолёт эвакуирует на Родину граждан России, пострадавших в катастрофе.