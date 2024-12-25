Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Россиянин Заур Мамедов, выживший в авиакатастрофе в казахстанском Актау, летел из Баку с похорон отца. Об этом 25 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

Global Look Press/Isa Tazhenbayev/XinHua

Уточняется, что 36-летний мужчина три дня назад похоронил отца, который жил в азербайджанской столице.

Сегодня утром он возвращался в Россию самолётом Embraer 190, который разбился в Актау. Сейчас Мамедов находится в больнице.

ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 декабря в Актау разбился пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. Из-за плохой погоды рейс перенаправили в аэропорт Махачкалы, а затем — в Актау, где и произошло крушение. После удара воздушного судна о землю вспыхнул пожар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937769" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пилоты упавшего в Актау самолёта до последнего пытались набрать высоту. Данные радаров

В самолёте находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 16 граждан России, 37 — Азербайджана, шесть — Казахстана и трое граждан Киргизии. Известно, что 32 человека выжили.

Россия активно участвует в помощи пострадавшим. В Актау был направлен борт с 15 специалистами Федерального центра медицины катастроф, в том числе хирургами и реаниматологами. Самолёт Ил-76 МЧС России доставит в Москву людей, пострадавших в результате авиакатастрофы.