Один из выживших в авиакатастрофе в Актау россиян летел с похорон отца
Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Россиянин Заур Мамедов, выживший в авиакатастрофе в казахстанском Актау, летел из Баку с похорон отца. Об этом 25 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 36-летний мужчина три дня назад похоронил отца, который жил в азербайджанской столице.
Сегодня утром он возвращался в Россию самолётом Embraer 190, который разбился в Актау. Сейчас Мамедов находится в больнице.
Как сообщало ИА Регнум, утром 15 декабря в Актау разбился пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. Из-за плохой погоды рейс перенаправили в аэропорт Махачкалы, а затем — в Актау, где и произошло крушение. После удара воздушного судна о землю вспыхнул пожар.
В самолёте находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 16 граждан России, 37 — Азербайджана, шесть — Казахстана и трое граждан Киргизии. Известно, что 32 человека выжили.
Россия активно участвует в помощи пострадавшим. В Актау был направлен борт с 15 специалистами Федерального центра медицины катастроф, в том числе хирургами и реаниматологами. Самолёт Ил-76 МЧС России доставит в Москву людей, пострадавших в результате авиакатастрофы.