Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Спецборт Ил-76 МЧС РФ с медицинским персоналом приземлился в казахстанском городе Актау для эвакуации в Москву граждан России, пострадавших при падении пассажирского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом 25 декабря заявил ТАСС.

Global Look Press/Azamat Sarsenbayev/XinHua

Отмечается, что назад самолёт отправится с пациентами, готовыми к перевозке, в специальных модулях, оборудованных необходимой техникой для оказания медпомощи.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937799" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Авиация МЧС России доставит из Казахстана в Москву россиян, пострадавших при крушении авиалайнера

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Тела погибших сильно обгорели в результате возникшего на борту пожара. В целях идентификации будут назначены соответствующие экспертизы.

Кроме того сообщалось, что в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая троих детей, среди них — 15 граждан Азербайджана, девять граждан России и три гражданина Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днём траура в связи с крушением пассажирского самолёта. Он призвал разделить скорбь семей погибших в результате авиакатастрофы.