Захарова заявила, что Киев не может создать ядерное оружие без помощи извне
Москва, 25 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Украина не может создать ядерное оружие самостоятельно, это возможно только при получении важных компонентов извне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря.
«Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка. Единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим [главы киевского режима Владимира] Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств», — подчеркнула Захарова в беседе с «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря журналист Брэндон Вайхерт сообщил, что возможность размещения на территории Украины ядерных бомб B-61 рассматривают власти США в ответ на использование Россией 21 ноября новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
12 декабря главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил ИА Регнум, что размещение на территории Украины американских ядерных бомб B-61 — это однозначно приглашение к ядерной войне.
19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.