Москва, 25 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Украина не может создать ядерное оружие самостоятельно, это возможно только при получении важных компонентов извне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря.

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«Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка. Единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим [главы киевского режима Владимира] Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств», — подчеркнула Захарова в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря журналист Брэндон Вайхерт сообщил, что возможность размещения на территории Украины ядерных бомб B-61 рассматривают власти США в ответ на использование Россией 21 ноября новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

12 декабря главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил ИА Регнум, что размещение на территории Украины американских ядерных бомб B-61 — это однозначно приглашение к ядерной войне.

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.