Москва, 12 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Размещение на территории Украины американских ядерных бомб B-61 — это однозначно приглашение к ядерной войне, заявил ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

10 декабря журналист Брэндон Вайхерт сообщил, что возможность размещения на территории Украины ядерных бомб B-61 рассматривают власти США в ответ на использование Россией новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он отметил, что ядерные бомбы B-61 являются ключевым оружием стратегических сил США, их серийное производство началось в 1960-е годы. Мощность такой бомбы в 24 раза превышает мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, при этом их можно сбросить с различных боевых самолётов. Вайхерт уточняет, что США, скорее всего, выберут для размещения бомб не Украину, а Польшу как полноправного члена НАТО.

«Сейчас США в рамках «специальной информационной операции» проводят размещение различного рода вбросов о негативных сценариях развития ситуации для оказания воздействия на российские центры принятия решений, готовя их к самым плохим вариантам», — рассказал Коротченко.

Президент России Владимир Путин сказал, что не допустит такого сценария — попадания ядерного оружия в руки главы киевского режима Владимира Зеленского, абсолютного отморозка и террориста, подчеркнул Коротченко. Соответственно, подобные действия США станут прямым приглашением к ядерной войне. Поэтому удары будут нанесены с использованием всех средств, как обычных, так и ядерных, по тем местам на Украине, где такое оружие может быть размещено, подчеркнул он.

«Размещение ядерного оружия в Польше теоретически исключать нельзя. Американское ядерное оружие находится на ряде авиабаз в странах НАТО, чтобы в рамках совместных ядерных миссий и начала боевых действий против России ВВС НАТО могли бы использовать ядерные модернизированные бомбы свободного падения В-61 для ударов по цели на территории России», — рассказал Коротченко.

Если такие удары вдруг последуют, то ответный удар будет не по европейским базам США и НАТО, а по континентальным Соединенным Штатам Америки в качестве ответного жеста реагирования.

«Ещё на территории Белоруссии есть российское тактическое ядерное оружие, а в белорусской армии есть средства его доставки до целей — это оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», а также ряд самолётов белорусских ВВС, модернизированных для применения также ядерного оружия. Причём склады и объекты с ядерным оружием находятся на территории Белоруссии, а решение будут принимать Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, исходя из принципа двойного ключа», — подчеркнул Коротченко.

Кроме того, Минск заявил о готовности и просьбе развернуть у себя подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» в безъядерном варианте. Но при необходимости «Орешник» может быть переоснащён также на ядерные боевые блоки. Так что в любом случае сценарии размещения в Польше американского ядерного оружия будут купированы возможностями РФ нейтрализовать данный процесс, подытожил военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США вряд ли когда-нибудь используют свою систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD против российского гиперзвукового оружия и у неё мало шансов перехватить столь быстро летящие ракеты.

Российские войска 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на применение Киевом западных дальнобойных вооружений по территории России. Он подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер.