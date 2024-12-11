Вашингтон, 11 декабря, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Возможность размещения на территории Украины ядерных бомб B-61 рассматривают власти США в ответ на использование Россией новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом 10 декабря пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest (NI).

Иван Шилов ИА Регнум

Журналист отмечает, что ядерные бомбы B-61 являются ключевым оружием стратегических сил США, их серийное производство началось в 1960-е годы. Мощность такой бомбы в 24 раза превышает мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, при этом их можно сбросить с различных боевых самолётов. Бомбу В-61 считают оптимальным на сегодняшний день оружием противодействия «Орешнику».

«Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не является членом НАТО, или, что ещё страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался украинский конфликт, этот вариант нельзя отменять», — отмечает автор материала.

Вайхерт уточняет, что США, скорее всего, выберут для размещения бомб не Украину, а Польшу как полноправного члена НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США вряд ли когда-нибудь используют свою систему противоракетной обороны (ПРО) THAAD против российского гиперзвукового оружия, и у неё мало шансов перехватить столь быстро летящие ракеты.

Российские войска 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на применение Киевом западных дальнобойных вооружений по территории России. Он подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер.

Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета способна поражать высокозащищённые объекты, расположенные на большой глубине. Но она не является оружием массового поражения, так как наносит высокоточные удары и не несёт ядерный заряд. Также в мире нет систем ПРО, способных перехватить такую ракету.