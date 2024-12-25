Краснодар, 25 декабря, 2024, 16:03 — ИА Регнум. На морском побережье Краснодарского края в ходе ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе собрали 25 т нефтеводяной смеси. Об этом 25 декабря сообщил оперативный штаб Кубани.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Всего уже обследовано более 256 кв. км акватории, собрано 25 т нефтеводяной смеси, 27,9 тыс. кв. м обработано сорбентом», — говорится в Telegram-канале штаба.

Также специалисты обнаружили затонувшую часть одного из танкеров. Водолазы проверят, нет ли из неё утечки, когда погода улучшится.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Один из них сел на мель, у второго отломилась носовая часть. Часть нефтепродуктов попала в море.

В посёлке Витязево муниципального округа Анапы на следующий день открыли единый штаб добровольцев, которые помогают очищать побережье. На помощь пришли в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 декабря назвал произошедшее у черноморского побережья крупной экологической катастрофой. Она остаётся в сфере внимания государства Владимира Путина, отметил представитель Кремля.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 декабря из-за того, что нефтепродукты продолжает выбрасывать на берег Анапы и Темрюкского района, объявил в регионе краевой режим ЧС. Ожидалось, что основная масса нефтепродуктов осядет на дно и их будут собирать там, но потепление привело к тому, что мазут поднимается на поверхность моря, сообщил он.