Москва, 25 декабря, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского не нужно расценивать серьёзно, так как его мозг непостижим для понимания нормальными людьми. Об этом 25 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Понимаете, вот мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей. Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского», — отметил министр.

Лавров добавил, что глава киевского режима регулярно «чихает» и это зависит от состояния, в котором находится его организм.

Как передавало ИА Регнум, Лавров 6 декабря привёл примеры, которые подтверждают неадекватность Зеленского. Министр напомнил, как он сначала выступал в защиту русского языка, называл русских братским народом, а став президентом, рекомендовал тем, кто чувствует связь с русской культурой, уезжать в Россию. Бывший комик также назвал «особями» жителей Донбасса.

Итальянское издание L’AntiDiplomatico 23 декабря отметило, что Зеленский делает необдуманные заявления. Журналисты предположили, что он постоянно нервничает из-за катастрофической ситуации на фронте для ВСУ и победы на выборах США Дональда Трампа.