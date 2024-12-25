Москва, 25 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Закрепление в Трудовом кодексе обязательной выплаты 13-й зарплаты может негативно сказаться на российской экономике. Об этом заявила экономист Светлана Петрова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам эксперта, к дополнительной зарплате будет прилагаться и дополнительный налог, поэтому, если у производителя нет достаточно средств для их уплаты, ему придётся урезать расходы на свою продукцию. Таким образом, введение обязательной 13-й зарплаты может ещё сильнее разогнать инфляцию.

«У работодателей и без 13-й зарплаты есть большой арсенал инструментов, чтобы поощрить работника. Можно прописать какие угодно премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдёт способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше», — отметила она в беседе с телеканалом «360».

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты перед Новым годом. По мнению парламентария, такая мера могла бы способствовать мотивации и помогла бы семьям с невысокими доходами при организации детского и семейного отдыха в новогодние праздники.

В конце ноября партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова напомнила, что только работодатель может принимать решение о выплате сотрудникам 13-й зарплаты. Она уточнила, что в Трудовом кодексе РФ премиям посвящена «одна абстрактная статья».

Юрист также посоветовала работодателям включать условие о выплате 13-й зарплаты в положение о системе оплаты труда, если такая практика существует. По её словам, в документах можно указывать, что эта выплата заменяет ежегодную индексацию или начисляется в случае наличия положительного финансового результата.