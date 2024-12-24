Москва, 24 декабря, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты перед Новым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо парламентария.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», — написал Миронов.

Он пояснил, что, согласно Трудовому кодексу, работодатель имеет право на выплату 13-й зарплаты в качестве материального поощрения. При этом, отметил Миронов, многие организации не выплачивают 13-ю зарплату своим сотрудникам. По мнению парламентария, такая мера могла способствовать мотивации работников и повысить производительность их труда. Кроме этого, такая выплата могла бы помочь семьям с невысокими доходами при организации детского и семейного отдыха в новогодние праздники, отметил он.

«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — добавил Миронов.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова напомнила, что только работодатель может принимать решение о выплате сотрудникам 13-й зарплаты. Она уточнила, что в Трудовом кодексе РФ премиям посвящена «одна абстрактная статья».

Юрист также посоветовала работодателям включать условие о выплате 13-й зарплаты в положение о системе оплаты труда, если такая практика существует. По её словам, в документах можно указывать, что эта выплата заменяет ежегодную индексацию или начисляется в случае наличия положительного финансового результата.

7 декабря специалист по трудовому праву Валентина Яковлева заявила, что организации могут выплачивать компенсации тем сотрудникам, которые по ряду причин не хотят или не могут принимать участие в корпоративных праздничных мероприятиях.