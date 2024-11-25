Москва, 25 ноября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Только работодатель может решить, выплачивать ли сотруднику 13-ю зарплату, рассказала 25 ноября партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Юрист напомнила, что в Трудовом кодексе 13-я зарплата не прописана как обязательная выплата.

Выплата 13-й зарплаты существует как традиция в ряде компаний. Она может заменять подарки под Новый год или являться индексацией. В ряде случаев эту выплату указывают в коллективном договоре.

При этом работодатель принимает решение о том, выдать ли сотруднику 13-ю зарплату.

«Хотя суды зачастую и рассматривают денежные требования в пользу работников, но с премиями подход иной», — сообщила Иванова.

Она добавила, что фирмы стараются начислить и произвести все переменные выплаты до конца 2024 года в связи с тем, что с нового года вырастет размер налога на доходы физических лиц.

Юрист порекомендовала работодателям включить условие о выплате 13-й зарплаты в положение о системе оплаты труда, если такая практика существует. В качестве условия можно указать, что эта выплата произойдёт при наличии положительного финансового результата или что 13-я зарплата заменяет ежегодную индексацию.

«Буквально два-три предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдёт за выплатой или за индексацией», — процитировало Иванову агентство «Прайм».

Она добавила, что в Трудовом кодексе премии посвящена «одна абстрактная статья». Если в компании что-то не урегулировано, то за неё приходится «додумывать суду».

Как сообщало ИА Регнум, по данным сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и транспортной компании ПЭК, с начала года в России спрос на руководителей среднего и высшего звена вырос на 14%. Зарплаты этих специалистов выросли в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Сервис hh.ru в ноябре сообщил, что дворники, сварщики, токари и продавцы-консультанты являются на текущий момент наиболее дефицитными профессиями. Также высокий спрос существует на поваров, кондитеров, специалистов по взысканию задолженности, автомехаников, автослесарей, сантехников, слесарей и администраторов магазинов.