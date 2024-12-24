Донецк, 25 декабря, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки 24 декабря 15 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив в совокупности 48 единиц различных боеприпасов. Об этом в ночь на 25 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«15 фактов вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что данные о пострадавших не поступали. При этом уточняется, что в результате обстрелов повреждены одно жилое домостроение и один объект гражданской инфраструктуры.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы осуществлялись на горловском направлении. Всего украинские военные выпустили 48 различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря ВСУ обстреляли жилой сектор села Каиры в Херсонской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребёнок, который получил осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские формирования за прошедшие сутки нанесли удары по 12 населённым пунктам в регионе.