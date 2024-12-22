Херсон, 22 декабря, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой сектор села Каиры в Херсонской области. Об этом 22 декабря сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Global Look Press

«В результате обстрела <…> пострадали три человека», ― уточнил в беседе с ТАСС Василенко.

Он также добавил, что осколочные ранения, в том числе, получил ребёнок. Пострадавших госпитализировали в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 6 декабря с помощью беспилотников-камикадзе атаковали город Алёшки в Херсонской области. В результате погибли три мирных жителя, ещё четверо получили тяжёлые ранения. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал атаку со стороны ВСУ бесчеловечной и подчеркнул, что она была направлена именно против мирного населения.

26 ноября украинские формирования обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, получил повреждения автобус с мирными жителями, четыре человека погибли, около 20 пострадали.

Позже в тот день Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины вновь ударили по месту обстрела, когда там работали сотрудники экстренных служб. По его словам, обошлось без погибших и пострадавших, повреждения получили два автомобиля. В Следственном комитете РФ заявили, что для атаки на город ВСУ использовали кассетные боеприпасы.