Владикавказ, 25 декабря, 2024, 09:43 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом 25 декабря сообщили в региональном управлении СК РФ.

Кадр из видео

«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр «Алания Молл» города Владикавказа, где, по предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что после окончания работ сотрудниками экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно начнут осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря в одном из торговых центров во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Взрывной волной в здании выбило стёкла, к месту происшествия направили сразу несколько карет скорой помощи.

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло прибыл на место взрыва во Владикавказе. Он рассказал, что в результате взрыва погибла женщина, которая в тот момент находилась в ТЦ. Глава региона также опроверг появившиеся слухи о взрыве в районе телевышки во Владикавказе.

По информации Telegram-канала SHOT, в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе пострадали девять человек.