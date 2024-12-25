Владикавказ, 25 декабря, 2024, 08:54 — ИА Регнум. В результате мощного взрыва, прогремевшего в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, пострадали девять человек. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT.

Соцсети. Кадр из видео

Кроме того, по предварительной информации Telegram-канала Baza, в настоящее время известно об одном погибшем в результате инцидента.

Причиной ЧП стал взрыв бытового газа на четвёртом этаже комплекса. После него начался пожар, площадь которого, по последним данным, составила 800 кв. м. Тушением огня занимаются экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в торговом центре Владикавказа прогремел утром 25 декабря. Взрывной волной в здании были выбиты стёкла. Кроме того, к месту происшествия было направлено сразу несколько карет скорой помощи.