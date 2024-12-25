Владикавказ, 25 декабря, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло прибыл на место взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе. Он сообщил об этом утром 25 декабря.

Телеграм-канал главы Северной Осетии Сергея Меняйло Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на месте происшествия

«Выехал в район торгового центра «Алания Молл», где произошло возгорание. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, на месте взрыва развернули оперативный штаб и ведут работы сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

Позднее глава Северной Осетии сообщил, что в результате взрыва погибла женщина, которая в тот момент находилась в ТЦ. Состояние ещё одного пострадавшего, которого забрали врачи, уточняется, добавил он.

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Кроме того, Меняйло опроверг появившиеся слухи о взрыве в районе телевышки во Владикавказе, призвав не распространять фейки, сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря в торговом центре Владикавказа прогремел взрыв. Взрывная волна выбила в здании стёкла, к месту инцидента было направлено сразу несколько карет скорой помощи.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе пострадали девять человек. Отмечалось, что причиной произошедшего стал взрыв бытового газа на четвёртом этаже комплекса, после чего вспыхнул пожар, площадь которого, по последним данным, составляет 800 кв. м.