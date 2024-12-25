Москва, 25 декабря, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Специалистов войск связи группировки «Запад» наградили в зоне спецоперации государственными наградами за проявленный героизм. Об этом утром 25 декабря проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Telegram-канал Минобороны РФ

«Специалистам войск связи группировки войск «Запад», проявившим героизм и умелые навыки управления вверенными подразделениями, вручили государственные и ведомственные награды в зоне спецоперации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там добавили, что за отвагу и героизм при выполнении боевых задач спецоперации личный состав был награждён медалями Жукова, ведомственными медалями «За воинскую доблесть» двух степеней и «Участнику специальной военной операции». Помимо этого, бойцам присвоили очередные воинские звания.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что долг россиян — помнить о подвиге бойцов СВО и заботиться об их семьях.

28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин заявил, что российские бойцы в зоне спецоперации воюют за будущее Родины. Глава государства отметил, что на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей — не только служебный, но и нравственный долг для всех уровней власти. Он добавил, что это ещё и очень важный вопрос социальной сферы.